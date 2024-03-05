Уткин — о газоне: «Спартак» запер дверь и уехал, как дачник из летнего домика на зиму

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал неудовлетворительное состояние газона стадиона «Открытие Банк Арена».

«На стадионе зима прибила газон; ощущение, что, уезжая на сборы, «Спартак» просто запер дверь и уехал, как дачник из летнего домика на зиму. Приехал – а там разгром. Но ведь это не летний домик. Это домина. Вот почему на «Спартаке» газон зима изувечила, а на «Динамо» — нет? Такие разные выдались зимы на Ленинградке и в Тушино, обалдеть просто» — написал Уткин в колонке на сайте «Советский спорт».

Напомним, следующий матч московского футбольного клуба «Спартак» с воронежским «Факелом» пройдет 10 марта в «Лужниках». Об этом в пятницу, 1 марта, сообщили в пресс-службе РПЛ. Решение связано с тем, что поле домашней арены «Спартака», «Лукойл Арены», изначально не прошло аттестацию комиссии РПЛ.