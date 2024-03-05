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Дэвид Симэн: у «Арсенала» отличные шансы на победу в АПЛ

Дэвид Симэн: у «Арсенала» отличные шансы на победу в АПЛ
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Бывший голкипер «Арсенала» и сборной Англии Дэвид Симэн высказался о шансах «канониров» на победу в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«У них отличные шансы. Они должны взять на вооружение то, что произошло в прошлом году, использовать это как опыт и посмотреть, что будет дальше. В прошлом году всё было совсем по-другому, нас преследовал «Манчестер Сити», и у нас были игры в запасе.

Мы должны были побеждать, но выглядели нервными. В этом году мы выглядим гораздо увереннее. Единственная проблема в том, что в игре участвуют ещё две команды. Будет непросто, но мы в отличной форме», — приводит слова Симэна ВВС.

После 27 туров «Арсенал» занимает третье место в АПЛ с 61 очком. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (63 очка).

Турнирная таблица АПЛ
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