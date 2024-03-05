«Бавария» — «Лацио»: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 5 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и римским «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Бавария»: Нойер, Киммих, де Лигт, Дайер, Геррейру, Павлович, Горецка, Зане, Мюллер, Мусиала, Кейн.

«Лацио»: Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Альберто, Весино, Гендузи, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» одержал домашнюю победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти, который был назначен после удаления защитника мюнхенцев Деотшанкюля Юпамекано.