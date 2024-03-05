Агент Сафонов: ЦСКА не удивляет. Думаю, они будут бороться за пятое-восьмое место

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о перспективах московского ЦСКА в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«В следующем матче чемпионата ЦСКА поедет в Самару – от этой игры многое зависит. Кровь из носа надо брать три очка, но «Крылья Советов» дома тоже хорошо играют.

На что может претендовать ЦСКА? Московская команда в последнее время меня вообще ничем не удивляет. Моё мнение — армейцы будут бороться за пятое-восьмое место», – приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков после 19 туров и отстают от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов. В то же время отставание армейцев от идущего четвёртым «Спартака» — два очка.