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«Байер» рассматривает легенду «Реала» в качестве возможной замены Хаби Алонсо

«Байер» рассматривает легенду «Реала» в качестве возможной замены Хаби Алонсо
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Экс-нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес может возглавить «Байер», сообщает Sport Bild. Напомним, нынешний наставник леверкузенцев Хаби Алонсо, скорее всего, по окончании нынешнего сезона возглавит один из европейских топ-клубов. Рауль на данный момент руководит «Реал Мадрид Кастильей».

По информации источника, руководство «Байера» составило шорт-лист кандидатов, наиболее подходящих на замену Алонсо. Список возглавил именно Рауль. При этом отмечается, что Хаби Алонсо останется в клубе ещё на один сезон, несмотря на интерес со стороны таких грандов, как «Бавария» и «Ливерпуль».

На данный момент «Байер» находится на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии по футболу, набрав 64 очка за 24 проведённых матча. Леверкузенцы опережают ближайшего преследователя, «Баварию» — на 10 баллов.

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