«ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2021 года

Французский «Пари Сен-Жермен» разгромил по сумме двух матчей «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Действующий чемпион Франции дошёл до этой стадии турнира впервые с 2021 года.

Напомним, 5 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанский «Реал Сосьедад» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.