«ПСЖ» благодаря дублю Мбаппе обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 5 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанский «Реал Сосьедад» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Парижане вышли вперёд уже на 15-й минуте встречи. С передачи Усмана Дембеле отличился капитан команды Килиан Мбаппе. На 56-й минуте нападающий оформил дубль. Во втором голе в качестве ассистента выступил полузащитник Ли Кан Ин. На 90-й минуте игрок хозяев Микель Мерино отыграл один мяч.

Первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.