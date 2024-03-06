Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» разгромила «Лацио» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» разгромила «Лацио» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и римским «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслужила бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Хозяева одержали победу со счётом 3:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Кейн – 38'     2:0 Мюллер – 45+2'     3:0 Кейн – 66'    

На 39-й минуте английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Рафаэла Геррейру. Спустя несколько минут Томас Мюллер увеличил преимущество мюнхенцев. Ему ассистировал защитник Маттейс де Лигт. На 66-й минуте Кейн оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» одержал домашнюю победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти, который был назначен после удаления защитника мюнхенцев Деотшанкюля Юпамекано.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
Календарь Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android