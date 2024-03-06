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Клопп назвал единственного футболиста, который может не отрабатывать в обороне

Клопп назвал единственного футболиста, который может не отрабатывать в обороне
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Я бы сказал всем, что пока ты не Лионель Месси, ты должен защищаться. Он единственный, кто может делать всё, что хочет, а всем остальным нужно защищаться», — приводит слова Клоппа Sport.

Напомним, аргентинский нападающий присоединился к «Интер Майами» в качестве свободного агента минувшим летом. За этот период он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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