Сергей Кирьяков: теперь я ближе к «Зениту», чем к «Динамо»

Экс-нападающий московского «Динамо» и главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков рассказал, что играет за команду ветеранов петербургского «Зенита».

«Да, в этом плане я ближе к «Зениту», чем к «Динамо». Участвую в первенстве города. Игры проходят, как правило, по понедельникам, и для меня это вполне комфортно. В Первой лиге матчи проводятся в субботу-воскресенье, а начало недели можно посвятить себе: поиграть, встретиться с ребятами — в общем, получить удовольствие. Чемпионы 1984 года тоже приходят на матчи, но в основном играют ребята помоложе.

Я постоянно лучший бомбардир. Кубков очень много насобирал. Была интересная история лет шесть-семь назад — всем друзьям рассказываю. Я сыграл мало матчей и за три тура серьёзно отставал от лучшего бомбардира. У него было, условно, 22 гола, у меня — 11. И он уже везде рассказывал, что лучший. Это меня немножко задело. Я забил за три матча 21 или 22 мяча и занял первое место. Я и сегодня регулярно забиваю и приношу пользу ветеранам «Зенита», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

54-летний экс-нападающий Сергей Кирьяков с 1986 по 1992 год выступал за московское «Динамо», после чего продолжил карьеру в клубах Германии и Китая. С июня 2021 года Кирьяков работает в должности главного тренера «Ленинградца», который под его руководством вышел в Первую лигу.

Полностью интервью с Сергеем Кирьяковым читайте на «Чемпионате» в 10:00.