Кирьяков: что толку в лидерстве «Краснодара»? Концовка-то всё равно известна

Главный тренер «Ленинградца» и экс-нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков ответил на вопрос о лидерстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

«А что толку? Концовка-то всё равно известна. Уверен ли я, что «Зенит» всё равно будет первым? У меня вообще других мыслей по этому поводу нет», — сказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам 19 сыгранных туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», в активе которого 39 очков в 19 матчах. На два очка от чёрно-зелёных отстаёт действующий чемпион России «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые неизменно завоёвывали золотые медали национального первенства в течение пяти последних сезонов.

Полностью интервью с Сергеем Кирьяковым читайте на «Чемпионате» в 10:00