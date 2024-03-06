Сергей Кирьяков назвал преимущества Санкт-Петербурга перед Москвой

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков рассказал, чем Санкт-Петербург лучше Москвы.

«Здесь поспокойнее. Ритм не такой бешеный, как в Москве. Пробок меньше. Места получше. Приезжаешь на залив — будто на море. Есть своя определённая аура. Ну и много красивых исторических мест, музеев: Эрмитаж, Петродворец. Я быстро влился в питерскую жизнь. Отчасти супруга поспособствовала, поскольку сразу стала таскать по разным местам, знакомым. В первые год-два мы побывали у всех в гостях, ближе познакомились, и уже сложился определённый круг общения. В этом плане тоже чувствуем себя очень комфортно.

Солнца в Питере меньше, чем в Москве, это правда. В этом есть небольшой минус, но и здесь есть свои погодные прелести. Когда я играл, жил какое-то время в Гамбурге. Так там погода плюс-минус такая же: солнца не очень много, дожди, ветра. В любом случае это не перебивает преимуществ Петербурга», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.