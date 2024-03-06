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«А кого интересует правда?» Тренер «ПСЖ» Энрике — о слухах про конфликт с Мбаппе

«А кого интересует правда?» Тренер «ПСЖ» Энрике — о слухах про конфликт с Мбаппе
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике опроверг информацию, что у него есть конфликт с нападающим парижан Килианом Мбаппе.

«Ну вы же знаете, что набрасывания и неприятности хорошо продаются, но у меня нет проблем ни с одним игроком. Правда? А кого интересует правда?» — приводит слова Энрике испанское издание Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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