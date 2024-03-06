Кирьяков: для выхода на более высокий уровень «Динамо» нужен другой специалист

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков считает, что московскому «Динамо» для выхода на более высокий уровень необходимо сменить тренера. По его мнению, Марцел Личка не сможет превзойти свой уровень, прыгнув выше головы.

«Личка работает так, как и работал. Большего от него ожидать не стоило. У него есть свой уровень, в котором уже, в общем-то, не сомневаются. Никто не скажет, что это непонятно кто. Я тоже это подтверждаю. Допускаю, что на сегодняшний момент решение пригласить его в «Динамо» было неплохим. Но для выхода на более высокий уровень, на мой взгляд, им нужен другой специалист, более квалифицированныйт», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.