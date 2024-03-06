Эрик Дайер рассказал об адаптации в «Баварии»

Защитник «Баварии» Эрик Дайер высказался об адаптации в мюнхенском клубе. Напомним, Дайер перешёл в «Баварию» на правах аренды из «Тоттенхэма» в январе 2024 года. Ранее было объявлено, что футболист останется в немецкой команде после завершения срока аренды.

«Я хорошо осваиваюсь: клуб, город, болельщики — все приняли меня так, что мне было легко адаптироваться. И я просто наслаждаюсь своим футболом, действительно наслаждаюсь игрой за этот клуб. Всё очень классно. Я просто стараюсь изо всех сил помочь команде», — приводит слова Дайера официальный сайт УЕФА со ссылкой на BBC.

Напомним, вчера, 5 марта, «Бавария» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла итальянский «Лацио» со счётом 3:0. В составе мюнхенцев отличились Гарри Кейн (дважды) и Томас Мюллер.