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Хавбек «Арсенала» Райс — о чемпионской гонке: впереди ещё 11 матчей, это очень много

Хавбек «Арсенала» Райс — о чемпионской гонке: впереди ещё 11 матчей, это очень много
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Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о гонке за чемпионский титул в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024.

«Впереди долгий путь, случиться может всё что угодно. 11 матчей — это действительно много, но я надеюсь, что мы продолжим побеждать. У нас есть опыт, мы уже были в такой ситуации, и я считаю, что матч с «Шеффилдом» («Арсенал» выиграл 6:0. — Прим. «Чемпионата») был крайне непростым для нас, поскольку мы играли с командой, которая борется за выживание», — приводит слова Райса британское издание Liverpool Echo.

Напомним, после 27 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Арсенал» расположился на третьем месте в турнирной таблице, набрав 61 очко. Лидирует «Ливерпуль» (63 очка).

Турнирная таблица АПЛ
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