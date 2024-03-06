Хавбек «Реала» Беллингем дисквалифицирован на две игры за удаление в матче с «Валенсией»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании за удаление по завершении игры 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2). Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». Затем судья удалил возмущённого Беллингема.

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После 27 проведённых матчей Ла Лиги сезона-2023/2024 «сливочные» возглавляют турнирную таблицу, набрав 66 очков. У идущей на втором месте «Жироны» 59 очков в активе.