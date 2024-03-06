Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду поздравил «Реал» со 122-летием

Криштиану Роналду поздравил «Реал» со 122-летием
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский нападающий «Аль-Насра», бывший игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду поздравил испанский клуб с 122-й годовщиной со дня основания. «Реал» был основан 6 марта 1902 года.

«Поздравляем мадридскую семью со 122-летней историей! Вперёд, Мадрид!» — написал Роналду в социальной сети Х (ранее Twitter).

39-летний Криштиану Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе команды он стал чемпионом Испании (2011/2012, 2016/2017), обладателем Кубка Испании (2010/2011, 2013/2014), победителем Лиги чемпионов (2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), а также клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 66 очков за 27 матчей.

Материалы по теме
Топ-5 футболистов по числу хет-триков. Отрыв Месси и Роналду колоссален!
Истории
Топ-5 футболистов по числу хет-триков. Отрыв Месси и Роналду колоссален!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android