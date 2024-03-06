«Промес поступил неправильно». Каррера — о видео с Квинси из ночного клуба

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о видео из ночного клуба в Дубае, которое выложила в соцсети девушка нидерландского нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Отправляясь в клуб с подружкой, Промес поступает неправильно по отношению к тем, кто рядом с ним и любит его. Считаю, что тренер должен серьёзно поговорить с Квинси после этого. Он легенда, и, следовательно, его поведение должно быть примером для молодых болельщиков «Спартака», — приводит слова Карреры RT.

Напомним, ранее стало известно, что Табата Робинсон, девушка нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, в социальной сети опубликовала видео, где она запечатлена вместе с футболистом в ночном клубе Дубая. При этом форвард должен находиться под домашним арестом. 29 февраля 32-летний Квинси Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Ранее в Нидерландах Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.