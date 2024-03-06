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Джейми Каррагер: по-прежнему считаю, что АПЛ выиграет «Манчестер Сити»

Джейми Каррагер: по-прежнему считаю, что АПЛ выиграет «Манчестер Сити»
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер полагает, что чемпионом Англии по итогам нынешнего сезона станет «Манчестер Сити».

«Я всё ещё думаю, что «Ман Сити» выиграет лигу, и вчера вечером я не говорил, что «Ливерпуль» это сделает», — приводит слова Каррагера британское издание Football London.

Напомним, после 27 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», набравший 63 очка. Второе место занимает «Манчестер Сити» (62 очка), тройку лидеров замыкает «Арсенал» (61). В воскресенье, 10 марта, «Ливерпуль» примет «Ман Сити» на домашней арене в центральном матче 28-го тура АПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:45 по московскому времени.

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