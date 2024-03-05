Каррагер раскритиковал «Шеффилд Юнайтед» за проигранный со счётом 0:6 матч с «Арсеналом»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер в резкой форме раскритиковал игру «Шеффилд Юнайтед» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (0:6).

«Это позор, на мой взгляд. Если мы говорим об игре команд в центре поля, то там была только одна команда. Это шокирует. Я бы сказал, что выступление «Шеффилда» — это худшее, что я когда-либо видел. Ничего хуже просто не приходит на ум», — приводит слова Каррагера британское издание Daily Mail.

Напомним, в состоявшемся накануне, 4 марта, матче «Арсенал» забил «клинкам» пять голов в первом тайме. Во второй половине встречи подопечные Микеля Артеты отличились ещё раз. «Шеффилд Юнайтед» после 27 туров АПЛ нынешнего сезона занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.