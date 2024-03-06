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Кирьяков: в тюрьме спросили, не хотим ли принять участие в казни 2 или 3 заключённых

Кирьяков: в тюрьме спросили, не хотим ли принять участие в казни 2 или 3 заключённых
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Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков рассказал про визит в китайскую тюрьму во время выступлений в чемпионате этой страны.

«Смертники там сидели. Мы не были внутри. Нас водили на стрельбище пострелять из пистолетов и автоматов.У меня есть фото с двумя «калашами» — Рэмбо такой. А потом пригласили на застолье в каком-то помещении. Там и прозвучал вопрос: «Хотите принять участие в казни двоих или троих заключённых?» Так и не понял, в шутку это было сказано или всерьёз. Но было не по себе. Хотя в целом принимали очень тепло. Начальник тюрьмы был фанатом нашего клуба. И в целом китайцы к россиянам хорошо относятся, уважают и делают всё, чтобы гость получил удовольствие», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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