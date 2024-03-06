Дмитрий Кузнецов: «Динамо» всегда было в чемпионской гонке

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался об игре и результатах московского «Динамо» в этом сезоне.

«Динамо» было в чемпионской гонке и никогда не вылетало из неё. Были спады, но и «Краснодар» тоже притормозил. Я думаю, что одна-две игры — и в турнирной таблице всё кардинально может поменяться», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. По состоянию на сегодняшний день команда Марцела Лички отстаёт на четыре очка от лидирующего «Краснодара». В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые встретятся с «Ахматом». Игра пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск.