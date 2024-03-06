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Сергей Кирьяков: после матча со сборной Германии я рыдал в раздевалке

Сергей Кирьяков: после матча со сборной Германии я рыдал в раздевалке
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Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков вспомнил собственный отказ выйти на замену против сборной Германии на Евро-1996 (0:3) при счёте 0:3.

«Как воспринимаю? Негативно, естественно. Нельзя футболисту так поступать. Но у меня были свои причины: я мечтал сыграть против немцев. Мечтал их разорвать. Я знал сильные и слабые стороны каждого игрока в той сборной Германии. Особенно защитников, поскольку постоянно играл против в Бундеслиге. И я знал, как против них играть. Мне было просто обидно. Я после игры рыдал — слёзы текли из-за того, что не сыграл», — сказал Кирьяков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

С 2021 года Сергей Кирьяков тренирует «Ленинградец», выступающий в этом сезоне в Мелбет — Первой лиге. Команда после 21 тура набрала 24 очка и находится на 14-м месте. На Евро-1996 Кирьяков был в заявке сборной России.

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