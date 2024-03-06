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Юрий Лодыгин: после звонка Кафанова почувствовал, что вызов в сборную России стал ближе

Юрий Лодыгин: после звонка Кафанова почувствовал, что вызов в сборную России стал ближе
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Голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал, что ему позвонил тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов.

«Был звонок от Виталия Витальевича Кафанова. Мы очень приятно поговорили. Общались впервые, мне было интересно с ним познакомиться, даже если через телефонный звонок. И это было взаимно, Виталий Витальевич тоже очень хотел со мной пообщаться.

После этого разговора почувствовал приближение вызова в сборную России. Были и тактические моменты, Виталий Витальевич хотел подготовить меня к сборам, мартовским или следующим, если бы меня вызвали. Он следил, разбирал мою игру. Было приятно поговорить», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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