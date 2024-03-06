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Юрий Лодыгин: не может быть, чтобы я не хотел и не ждал вызова в сборную России

Юрий Лодыгин: не может быть, чтобы я не хотел и не ждал вызова в сборную России
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Голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о возможном вызове в сборную России на мартовские товарищеские матчи.

«Я действующий футболист, всё ещё по-футбольному эгоист. Не может быть, чтобы я не хотел и не ждал вызова в сборную. Конечно, хочу. Даже при том, что сейчас нет официальных матчей. Много раз говорил: мне без разницы, с кем и когда играть. Для этого я играю в футбол, нахожусь на этом уровне, тренируюсь», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Лодыгин дебютировал в сборной России 19 ноября 2013 года в товарищеском матче с Южной Кореей (2:1). Всего за национальную команду футболист провёл 11 матчей во всех соревнованиях, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Экс-вратарь «Зенита» находился в заявке сборной России на чемпионате Европы – 2016.

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