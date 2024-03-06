Защитник «Локомотива» Егор Погостнов перешёл в белорусский «Арсенал»

Центральный защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов перешёл в белорусский «Арсенал» из Дзержинска на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглашение рассчитано до декабря 2024 года. Погостнов — воспитанник Академии «Локомотива». За основной состав железнодорожников футболист провёл 15 матчей и забил один мяч.

«Желаем Егору удачного выступления в составе новой команды и как можно больше игровой практики», – говорится в сообщении пресс-службы московской команды.

«Локомотив» после 19 туров РПЛ нынешнего сезона располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Сочи» на домашней арене.