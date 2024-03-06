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Билялетдинов: надеюсь, у «Локомотива» есть ещё ресурсы для борьбы за медали

Билялетдинов: надеюсь, у «Локомотива» есть ещё ресурсы для борьбы за медали
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Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался об игре железнодорожников в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2).

«Динамо» было чуть лучше готово, «Локомотив» — чуть хуже. «Динамо» игрой не удивило, оно ничего особенного не делало, просто более цельно сыграло. А так и должны играть. «Локомотив» в прошлом году начал более сбалансированно. По одному матчу тяжело судить, но команда, которая хочет бороться за медали в турнирной таблице, она прям сразу должна стартовать туда по очкам. Надеюсь, ещё есть ресурсы», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Локомотив» после 19 туров РПЛ нынешнего сезона располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Сочи» на домашней арене.

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