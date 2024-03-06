Динияр Билялетдинов: импонирует позитивный настрой «Спартака», у команды есть амбиции

Бывший футболист московского «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением об игре красно-белых.

«У «Спартака» есть амбиции. Все говорили про какие-то безвыигрышные серии, но они тоже прерываются. «Спартак» неплохо сыграл, на сборах их видел, они действовали в том же ключе. Мне импонирует позитивный игровой настрой у игроков «Спартака». Тем более команда могла победить, забив в конце матча», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В данный момент «Спартак» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 31 очко после 19 проведённых матчей. В последнем туре красно-белые сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» — 0:0. В 20-м туре они проведут игру с воронежским «Факелом».