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Рыков: игроки «Динамо» понимают, что от них требует тренерский штаб Лички

Рыков: игроки «Динамо» понимают, что от них требует тренерский штаб Лички
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Помощник главного тренера «Динамо-2» Владимир Рыков дал оценку игре основной команды московского клуба на сборах и в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).

«На сборах было видно, что «Динамо» в товарищеских матчах играет уверенно. Ребята, в каком бы сочетании ни были, понимают, что от них требует тренерский штаб. Есть взаимосвязь между всеми игроками, что и показали сборы.

Команда вышла на матч с «Локомотивом» очень хорошо подготовленной. Надеюсь, она так и продолжит. Исключительно по первой игре судить не надо, всё покажут последующие матчи. Но то, что команда вышла в хорошей форме в игре с «Локомотивом», это заметно», — сказал Рыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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