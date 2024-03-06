Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Терёхин: чемпионской игры «Зенит» не показывает

Олег Терёхин: чемпионской игры «Зенит» не показывает
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Олег Терёхин поделился мнением о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, что все претенденты на золото будут терять очки. Невозможно пройти такой большой отрезок чемпионата без потерь. Кто их меньше допустит, тот и станет чемпионом.

«Динамо» имеет все шансы на победу. Там хороший состав. Мы видели, как эта команда переиграла «Локомотив». Надо было просто забивать несколько мячей и заканчивать игру, а не устраивать в конце себе нервотрёпку.

Лучше было бы заранее определить развязку чемпионата. Для болельщиков это было бы интересно, а для футболистов – точно нет.

Не удивлюсь, если «Зенит» не завоюет золото. Чемпионской игры в этом году они не показывают. Сейчас клуб обновил состав, и всё равно питерцы не те. Посмотрим, как они будут играть дальше», — приводит слова Терёхина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент в чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 39 очков после 19 туров. Следом за ним идёт «Зенит», имеющий в активе 37 очков. «Динамо» располагается на третьем месте, набрав 35 очков. В последние пять сезонов РПЛ чемпионом становился «Зенит».

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
Материалы по теме
Агент Сафонов: ЦСКА не удивляет. Думаю, они будут бороться за пятое-восьмое место
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android