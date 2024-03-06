Саудовские клубы сохраняют интерес к переходу нападающего «Ливерпуля» Салаха — Галетти

Саудовские клубы не оставляют попыток приобрести футболиста «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, саудовский посредник по переговорам готов вернуться к контакту с Мохамедом Салахом, в случае если нападающий даст «зелёный свет» на переход. Сам футболист пока оценивает возможность переезда в Саудовскую Аравию.

«Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» проявляют активный интерес к игроку, но нельзя исключать, что к гонке за футболистом присоединятся и другие саудовские клубы.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах сыграл за английскую команду 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.