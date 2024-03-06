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«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00

«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00
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В среду, 6 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и датским «Копенгагеном». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом из Норвегии. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал уверенную победу на выезде со счётом 3:1. В составе «горожан» голами отметились Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва и Филип Фоден.

«Копенгаген» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Манчестер Сити», в свою очередь, стал сильнейшим в квартете с «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».

Календарь Лиги чемпионов - 2023/2024
Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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