Стали известны возможные преемники тен Хага в случае, если летом он покинет свой пост

Стали известны потенциальные кандидаты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае, если нынешний наставник Эрик тен Хаг летом будет уволен.

Как сообщает ESPN, главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби и наставник сборной Англии Гарет Саутгейт могут возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Эрика тен Хага.

Саутгейт не будет являться приоритетным выбором, если «Юнайтед» будет искать нового тренера, поскольку 53-летний футболист всё ещё не определился со своим будущим в сборной Англии после Евро-2024 и не тренировал клубы с тех пор, как был уволен из «Мидлсбро» в 2009 году.

Стоимость компенсации тен Хагу при увольнении является проблемой для «Манчестер Юнайтед», но клубом предпринимаются усилия по планированию будущего на любой случай. «Юнайтед»не хочет оказаться без потенциального кандидата, так как некоторые топ-клубы (например, «Бавария», «Ливерпуль») уже сейчас активно ищут претендентов на пост главного тренера и проводят с ними переговоры.