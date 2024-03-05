Игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что тен Хаг будет уволен по итогам сезона — Daily Mail

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сомневаются, что главный тренер клуба Эрик тен Хаг будет возглавлять команду в следующем сезоне – сообщает Daily Mail.

По данным источника, специалист пользуется поддержкой раздевалки, однако, игроки все больше сомневаются в будущем тренера в клубе. Многие в команде считают, что новые совладельцы клуба внесут изменения в команду и уволят тен Хага.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 44 очка. Команда проиграла два последних матча в АПЛ.

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