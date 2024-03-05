Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что тен Хаг будет уволен по итогам сезона — Daily Mail

Игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что тен Хаг будет уволен по итогам сезона — Daily Mail
Комментарии

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сомневаются, что главный тренер клуба Эрик тен Хаг будет возглавлять команду в следующем сезоне – сообщает Daily Mail.

По данным источника, специалист пользуется поддержкой раздевалки, однако, игроки все больше сомневаются в будущем тренера в клубе. Многие в команде считают, что новые совладельцы клуба внесут изменения в команду и уволят тен Хага.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 44 очка. Команда проиграла два последних матча в АПЛ.

Материалы по теме
Тен Хаг — лучший тренер в истории «Манчестер Юнайтед» по проценту побед

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android