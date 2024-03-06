«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: Гвардиол, Нунес и Бобб — в старте «горожан» на матч ЛЧ

В среду, 6 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и датским «Копенгагеном». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом из Норвегии. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Родри, Ковачич, Нунес, Бобб, Альварес, Холанд.

«Копенгаген»: Грабара, Йеелерт, Вавро, Маккенна, Дикс, Клем, Оускарссон, Анкерсен, Эльюнусси, Ашури, Фрохольдт.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал уверенную победу на выезде со счётом 3:1. В составе «горожан» голами отметились Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва и Филип Фоден.

«Копенгаген» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Манчестер Сити», в свою очередь, стал сильнейшим в квартете с «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».