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Клопп оценил шансы появления Салаха в матче со «Спартой»

Клопп оценил шансы появления Салаха в матче со «Спартой»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии нападающего Мохамеда Салаха и полузащитника Доминика Собослаи, а также оценил вероятность их выхода на поле в матче 1/8 финала Лиги Европы со «Спартой».

«Салах полетел с нами, тренировался два дня, поэтому полон энергии. Посмотрим (сможет ли он выйти на поле. — Прим. «Чемпионата»). Но это хорошо, что он вернулся, это действительно хорошо для нас, и вы можете видеть по его лицу, что он очень счастлив.

Собослаи не разрешали нормально тренироваться, как это бывает с мышечными травмами. Мы должны были быть осторожны при его реабилитации, потому что, если бы вы спросили Доминика, он мог бы полностью тренироваться с командой ещё две или три недели назад, но все медицинские рекомендации говорили нам, что мы должны подождать. И мы сделали это.

Теперь Доминик вернулся, отыграл несколько минут, находится в составе. Всё остальное мы увидим», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

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