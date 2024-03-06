Немецкий футбольный союз хотел бы видеть Клоппа тренером сборной на ЧМ-2026 — Bild

Немецкий футбольный союз хотел бы видеть наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии на чемпионате мира — 2026, если Юлиан Нагельсман покинет национальную команду по завершении Евро-2024. Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкие футбольные власти хотят убедить Клоппа возглавить сборную с марта 2025 года. До тех пор бразды правления национальной командой отойдут Сандро Вагнеру, но всё это возможно только в том случае, если сборную Германии оставит нынешний главный тренер Юлиан Нагельсман.

Напомним, в конце января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона. Немецкий специалист объяснил своё решение тем, что у него заканчивается энергия. Кроме того, он отметил, что в течение ближайшего года после ухода точно не будет работать — ни в клубе, ни в сборной.