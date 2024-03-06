«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: Аканджи и Альварес отметились быстрыми голами

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и датским «Копенгагеном». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом из Норвегии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На пятой минуте матча «горожане» вышли вперёд. Голом отметился защитник «Ман Сити» Мануэль Аканджи. Спустя ещё четыре минуты ворота «Копенгагена» поразил форвард Хулиан Альварес — 2:0.
Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал уверенную победу на выезде со счётом 3:1. В составе «горожан» голами отметились Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва и Филип Фоден.
«Копенгаген» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Манчестер Сити», в свою очередь, стал сильнейшим в квартете с «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».
- 6 марта 2024
-
23:48
-
23:47
-
23:44
-
23:35
-
23:24
-
23:24
-
23:15
-
23:08
-
22:57
-
22:57
-
22:43
-
22:42
-
22:38
-
22:31
-
22:23
-
22:20
-
22:03
-
21:57
-
21:52
-
21:52
-
21:44
-
21:38
-
21:32
-
21:27
-
21:24
-
21:10
-
21:00
-
20:56
-
20:56
-
20:47
-
20:37
-
20:32
-
20:23
-
20:19
-
20:10