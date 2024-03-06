Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: Аканджи и Альварес отметились быстрыми голами

«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: Аканджи и Альварес отметились быстрыми голами
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и датским «Копенгагеном». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом из Норвегии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Перерыв
3 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Аканджи – 5'     2:0 Альварес – 9'     2:1 Эльюнусси – 29'     3:1 Холанд – 45+3'    

На пятой минуте матча «горожане» вышли вперёд. Голом отметился защитник «Ман Сити» Мануэль Аканджи. Спустя ещё четыре минуты ворота «Копенгагена» поразил форвард Хулиан Альварес — 2:0.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал уверенную победу на выезде со счётом 3:1. В составе «горожан» голами отметились Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва и Филип Фоден.

«Копенгаген» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Манчестер Сити», в свою очередь, стал сильнейшим в квартете с «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android