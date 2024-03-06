«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: гостям удалось отыграть один мяч

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и датским «Копенгагеном». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом из Норвегии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте матча «горожане» вышли вперёд. Голом отметился защитник «Ман Сити» Мануэль Аканджи. Спустя ещё четыре минуты ворота «Копенгагена» поразил форвард Хулиан Альварес. На 29-й минуте «Копенгагену» удалось отыграть один мяч усилиями Мохамеда Эльюнусси — 2:1.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал уверенную победу на выезде со счётом 3:1. В составе «горожан» голами отметились Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва и Филип Фоден.

«Копенгаген» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Манчестер Сити», в свою очередь, стал сильнейшим в квартете с «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».