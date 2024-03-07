«Манчестер Сити» снова переиграл «Копенгаген» и пробился в четвертьфинал ЛЧ

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и датским «Копенгагеном». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом из Норвегии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте матча «горожане» вышли вперёд. Голом отметился защитник «Ман Сити» Мануэль Аканджи. Спустя ещё четыре минуты ворота «Копенгагена» поразил форвард Хулиан Альварес. На 29-й минуте «Копенгагену» удалось отыграть один мяч усилиями Мохамеда Эльюнусси. Однако перед самым свистком на перерыв форвард «горожан» Эрлинг Холанд вернул своей команде преимущество в два мяча. Во втором тайме командам не удалось отметиться голами. Матч так и завершился — 3:1.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал уверенную победу на выезде с аналогичным счётом — 3:1. В составе «горожан» голами отметились Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва и Филип Фоден.