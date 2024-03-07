«Манчестер Сити» одержал восьмую подряд победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов
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В среду, 7 марта 2024 года, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между английским «Манчестер Сити» и датским «Копенгагеном», в котором победу со счетом (3:1) одержали хозяева. Таким образом, горожане выиграли все свои матчи в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Аканджи – 5' 2:0 Альварес – 9' 2:1 Эльюнусси – 29' 3:1 Холанд – 45+3'
Ранее на групповом этапе «Манчестер Сити» обыграл по оба раза сербскую «Црвену Звезду» (3:1 дома; 3:2 в гостях), швейцарский «Янг Бойз» (3:0 дома; 3:1 в гостях) и немецкий «РБ Лейпциг» (3:2 дома; 3:1 в гостях). В первом матче 1/8 Лиги Чемпионов с «Копенгагеном» «Манчестер Сити» также одержал победу (3:1).
«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов и будет ожидать своего соперника, который определится путём жеребьёвки 15 марта 2024 года.
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