«Манчестер Сити» одержал восьмую подряд победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов

В среду, 7 марта 2024 года, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между английским «Манчестер Сити» и датским «Копенгагеном», в котором победу со счетом (3:1) одержали хозяева. Таким образом, горожане выиграли все свои матчи в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Ранее на групповом этапе «Манчестер Сити» обыграл по оба раза сербскую «Црвену Звезду» (3:1 дома; 3:2 в гостях), швейцарский «Янг Бойз» (3:0 дома; 3:1 в гостях) и немецкий «РБ Лейпциг» (3:2 дома; 3:1 в гостях). В первом матче 1/8 Лиги Чемпионов с «Копенгагеном» «Манчестер Сити» также одержал победу (3:1).

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов и будет ожидать своего соперника, который определится путём жеребьёвки 15 марта 2024 года.