На Серхио Рамоса претендуют клубы из саудовской лиги

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос предстоящим летом может перейти в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии, сообщает AS.

По информации источника, наиболее активный интерес к 37-летнему футболисту проявляет «Аль-Иттихад», за который выступает экс-одноклубник Рамоса по «Реалу» Карим Бензема. Отмечается, что «Севилья» также заинтересована в продолжении сотрудничества со своим ветераном. Боссы команды в скором времени предложат игроку контракт, однако не будут соглашаться на существенное повышение заработной платы.

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Рамос вернулся в «Севилью» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провёл за андалусийцев 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.