«Плохой матч, «Реал» сыграл слабо». Анчелотти — о ничьей с «РБ Лейпциг» в матче ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти остался недоволен игрой с «РБ Лейпциг» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это был очень плохой матч, мы сыграли слабо сегодня. Нашим действиям не хватало интенсивности, мы будто сильно волновались. Психологический аспект во многом обусловил наше выступление.

Мы играли против умелого соперника, которому нечего было терять. Они быстро выходили в контратаки. С самого начала у нас были проблемы, мы мучились, но главным было выйти в четвертьфинал, и мы это сделали.

Это был не лучший вечер, конечно, я беру вину на себя. Но важно то, что мы прошли дальше. Очевидно, нам нужно прибавлять. То же было в домашнем матче с «Челси» – он был плохим. И порой плохая игра приводит к вылету. Но мы вышли в четвертьфинал», – приводит слова Анчелотти Movistar.

В первом матче, который 13 февраля прошёл в Германии, «Реал» Мадрид одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, испанский клуб по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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