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«Реал» впервые не победил в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

«Реал» впервые не победил в текущем розыгрыше Лиги чемпионов
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Мадридский «Реал» сыграл вничью в домашнем матче с «РБ Лейпциг» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 1:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Винисиус Жуниор – 65'     1:1 Орбан – 68'    

Отметим, что для испанской команды эта ничья стала первой в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Во всех остальных матчах турнира «сливочные» добивались победы. На групповом этапе Лиги чемпионов мадридский «Реал» одержал победу в обоих матчах с «Наполи» (3:2, 4:2), «Брагой» (2:1, 3:0) и «Унионом» (1:0, 3:2). В первом матче 1/8 финала турнира с «РБ Лейпциг», который 13 февраля прошёл в Германии, «Реал» одержал победу со счётом 1:0.

Благодаря ничейному результату на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде «Реал» по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Забитыми мячами в этой встрече отметились бразильский вингер Винисиус Жуниор и венгерский защитник Вилли Орбан.

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