Мэйсон Гринвуд может начать выступать за сборную Ямайки вместо Англии

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды в «Хетафе», может выступать за сборную Ямайки вместо Англии. Об этом сообщает The Athletic.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

По информации источника, несмотря на один матч за сборную Англии в 2020-м году, англичанин может быть заигран за сборную Ямайки, так как проходит по ряду требований ФИФА.

Во-первых, нападающий имеет ямайское гражданство. Во-вторых, игрок должен сыграть не более трёх игр за взрослую сборную той или иной страны в возрасте до 21 года и не выступать за эту сборную в течение последних трёх лет.

Напомним, Гринвуд был отстранён от выступлений за «Манчестер Юнайтед» из-за дела по избиению девушки. После того, как игрока оправдали, клуб не решился вернуть англичанина в состав. 1 сентября Гринвуд отправился в аренду в «Хетафе» до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Гринвуд сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.