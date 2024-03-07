Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» и «Лейпциг» впервые в истории сыграли между собой вничью

«Реал» и «Лейпциг» впервые в истории сыграли между собой вничью
Комментарии

Вчера, 6 марта, «Реал» сыграл вничью с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд турнира. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1 (2:1 – по сумме двух встреч).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Винисиус Жуниор – 65'     1:1 Орбан – 68'    

Таким образом, «сливочные» впервые в истории противостояния сыграли с «Лейпцигом» вничью. До этого в трёх матчах было две победы «Реала» (2:0 и 1:0) и одна у немецкого клуба (3:2).

Напомним, на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победы во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места.

Последний раз «Реал» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022, обыграв в финале «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Материалы по теме
Защитник «Реала» Начо высказался о выходе команды в четвертьфинал Лиги чемпионов

0,5 Бруну и 2,5 гола «Реала». ХиТ#175

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android