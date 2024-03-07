«Реал» и «Лейпциг» впервые в истории сыграли между собой вничью

Вчера, 6 марта, «Реал» сыграл вничью с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд турнира. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1 (2:1 – по сумме двух встреч).

Таким образом, «сливочные» впервые в истории противостояния сыграли с «Лейпцигом» вничью. До этого в трёх матчах было две победы «Реала» (2:0 и 1:0) и одна у немецкого клуба (3:2).

Напомним, на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победы во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места.

Последний раз «Реал» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022, обыграв в финале «Ливерпуль» со счётом 1:0.

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