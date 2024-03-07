Защитник «Реала» Начо высказался о выходе команды в четвертьфинал Лиги чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался о выходе королевского клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вчера, 6 марта, «Реал» сыграл вничью с «Лейпцигом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд турнира. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1 (2:1 – по сумме двух встреч).

«Цель достигнута. Мы все знаем, что это был не лучший наш матч, но порой плохие матчи случаются. Соперник был феноменален, мы – не так хороши. Но мы счастливы, поскольку прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В целом игра была не лучшей – ни в начале, ни во втором тайме, ни после того, как мы повели. Соперник быстро контратаковал.

Сезон длинный, у нас много матчей, и мы находимся в хорошем положении. Мы в четвертьфинале ЛЧ, у нас хороший отрыв в Ла Лиге. Это был драматичный матч, но мы должны гордиться собой», – приводит слова Начо Marca.

Напомним, на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победу во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места.

0,5 Бруну и 2,5 гола «Реала». ХиТ#175