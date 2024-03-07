Бистрович: Игнашевич до сих пор готов играть в РПЛ, третьим центральным точно не испортит

25-летний хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович, выступающий за калининградский клуб на правах аренды из московского ЦСКА, высказался о главном тренере команды Сергее Игнашевиче.

«Игнашевич играет с нами в двухсторонках. На сборах несколько игроков были травмированы, Николаевич выходил в поле. Он в порядке. Думаю, Игнашевич был бы готов до сих пор играть в РПЛ. Где-нибудь третьим центральным точно бы не испортил», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В сентябре 2023 года хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович перешёл на правах аренды до конца сезона в калининградскую «Балтику», главным тренером которой является экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. В 16 матчах за балтийцев во всех турнирах на счету игрока два гола и результативный пас. Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. Калининградцы набрали 14 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Игнашевича встретятся с «Оренбургом» на выезде. Игра состоится 10 марта, стартовый свисток раздастся в 14:00 мск.