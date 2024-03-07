«Бийол в перерыве спросил: «Брат, а что происходит?» Бистрович ― о победе над «Реалом»

Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович, выступающий за калининградский клуб на правах аренды из ЦСКА, вспомнил о победе армейцев над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Помню, насколько мы были радостными в Мадриде после 3:0, настолько же расстроились, когда в раздевалке узнали, что «Виктория» обыграла «Рому» – это означало, что мы на последнем месте. Но, конечно, это самая большая победа в моей жизни. 3:0 на «Бернабеу» – это навсегда. Помню, закончился первый тайм, мы ведём 2:0, идём в раздевалку, и ко мне подходит Яка Бийол и спрашивает: «Брат, а что происходит? Что это такое?» А я ему: «Не знаю, брат». Весело было», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В сентябре 2023 года хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович перешёл на правах аренды до конца сезона в калининградскую «Балтику», главным тренером которой является экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. В 16 матчах за балтийцев во всех турнирах на счету игрока два гола и результативный пас.